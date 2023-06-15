СМИ: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
Ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины, сообщил онлайн-таблоид TMZ.
По информации издания, инцидент произошел в игре финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Адвокат потерпевшей заявил, что боец изнасиловал женщину в мужском туалете.
Отмечается, что потерпевшая пока не планирует подавать в суд. Она намерена урегулировать конфликт с командой Макгрегора. Представители ирландца назвали обвинения ложными.
Макгрегору год назад предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении. Ему вменили управление автомобилем без страховки и лицензии, передает «Радиоточка НСН».
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