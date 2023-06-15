СМИ: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

По информации издания, инцидент произошел в игре финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Адвокат потерпевшей заявил, что боец изнасиловал женщину в мужском туалете.

Отмечается, что потерпевшая пока не планирует подавать в суд. Она намерена урегулировать конфликт с командой Макгрегора. Представители ирландца назвали обвинения ложными.

Макгрегору год назад предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении. Ему вменили управление автомобилем без страховки и лицензии, передает «Радиоточка НСН».

