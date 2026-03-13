Телеграм: Иранская нефть, паралимпийские герои, удар по Брянску
США смягчили санкции против российской нефти, паралимпийцы из РФ добыли 8 медалей, а Брянск пережил ракетный удар ВСУ.
Война на Ближнем Востоке
Продолжаются военные действия США и Израиля против Ирана. На фоне проблем с транспортировкой иранских энергоносителей Минфин США снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.
«Пинта разума» считает, что стратегически выигрывает Тегеран:
«Потому что он сумел перекрыть Ормузский пролив и взять под контроль львиную долю экспорта нефти и газа из стран Персидского Залива. Соединенные Штаты сами хотели распределять энергоресурсы как Ирана, так и его арабских соседей. Однако теперь это делает их принципиальный соперник и останавливаться не собирается. В итоге складывается картина довольно позорной для Дональда Трампа "Венесуэлы наоборот". Вашингтон внезапно оказался в тупике, потому что Пентагон оказался неспособен решить военным путем поставленные ему геоэкономические задачи. При этом других способов, кроме силового, администрация Трампа и не предполагала. В итоге самый мощный военно-морской флот в мире при поддержке самых мощных военно-воздушных сил ничего не могут уже вторую неделю поделать с крупным региональным игроком, который уверенно берет за горло мировой рынок нефти и газа».
«Труба от качелей» рассуждает о причинах вялой реакции Китая на происходящее:
«Если интерпретация <…> верна в том, что Китай готовится к большой войне (которую при этом совсем не обязательно готовится начать сам) и морской блокаде, это вполне логично объясняет, почему Китай так мягко реагирует на откровенно враждебные действия США, которые системно разрушают китайскую сферу влияния в мире. Панамский канал, Венесуэла, теперь Иран. Репутационный и экономический ущерб, который несет Китай, это та цена, которую Пекин готов платить за отсрочку, необходимую для подготовки к войне и блокаде. <…> Хотя Китай как чистый импортер нефти страдает от роста цен и сокращения поставок, но это та цена, которую он платит за то, что американцы интенсивно тратят свои военные ресурсы, в частности такие небыстро возобновляемые как ракеты для ПВО. Это, собственно, объясняет вполне мягкую реакцию китайцев на нападение США на Иран – важный источник нефти для Пекина».
«TBordachev» присматривается к позиции американцев:
«В целом, думается, что наибольшей слабостью американского правительства сейчас является узость его внешнеполитического мировоззрения. Это в принципе является особенностью любых националистов во все времена. Но в США проявляется в более экстремальных формах за счет имеющихся в распоряжении колоссальных ресурсов и длительного периода комфортной жизни с чувством полной защищенности. Предыдущие американские правители из числа многократно проклятых нами "глобалистских элит" смотрели на мир с точки зрения своих идейных воззрений, но хотя бы видели его достаточно объемно. В данном случае об этом говорить не приходится, что и ведет к экстравагантному поведению, заставляет наблюдателей искать объяснения принимаемых решений в сферах, совершенно далеких от понимания природы политических явлений. Для России и всех остальных происходящее с США сейчас – это очень хороший урок того, насколько скользким и рискованным может оказаться взгляд на окружающий нас мир с точки зрения национализма».
«Доктор Z прописал» следит за реакцией стран Европы:
«Датский министр энергетики Ларс Огор попросил сограждан не садиться за руль автомобиля без крайней необходимости. Обычно так делают, когда погода плохая. Но в данном случае причина в конфликте на Ближнем Востоке. По словам министра, это позволит сократить потребление энергоресурсов и более рационально расходовать имеющиеся запасы в долгосрочной перспективе. Да и самим гражданам польза, не будут переплачивать за топливо и сэкономят. В общем, из-за Трампа у Дании проблемы одна за другой. Только вот с Гренландией вроде на второй план история ушла, теперь просят отказаться от поездок на автомобилях».
«Россия в глобальной политике» комментирует заявление Трампа о том, что следующий лидер Ирана не сможет долго удержаться у власти без одобрения Соединенных Штатов:
«Возрождение практики ярлыков на княжение – это интересный способ возвращения к традициям. Вашингтонский обком с элементами ордынских обычаев. Вот добрые друзья спорят, что это другое. Владелец корпорации назначает региональных управляющих. Но ярлык красивее все-таки».
Паралимпиада
Сборная России, представленная шестью спортсменами, завоевала четыре золотые медали на Паралимпийских играх в Италии.
«Фонд президентских грантов» радуется:
«Поздравляем наших паралимпийцев, выступающих под флагом страны и вопреки всем обстоятельствам добившихся, чтобы гимн России прозвучал на играх уже 4 раза! Фонд президентских грантов активно поддерживает развитие паралимпийских видов спорта по всей стране. Финансирование выделяется как Паралимпийскому комитету России, так и многим региональным некоммерческим организациям, которые проводят тренировки по отдельным дисциплинам – следж-хоккею, адаптивному футболу, теннису и керлингу на колясках, горнолыжному и конному спорту и другим. Гордимся нашими спортсменами!»
«Всевидящее око» пишет про двойные стандарты:
«Как известно, спорт должен быть вне политики. Должен быть маяком надежды. Именно поэтому спортивные власти отказались вводить санкции в отношении США и Израиля, которые начали агрессию против Ирана. Нужно понимать, что спортсмены не имеют к правительству никакого отношения. И именно поэтому олимпийские санкции были введены против России. Вы же не понимаете, это другое. Все спортсмены равны, но есть русские, которые изначально выносятся за скобки. А когда спортивные функционеры, понимая бредовость такой сегрегации, понемногу начинают возвращать российским спортсменам флаг и гимн, можно придумать еще что-нибудь. Например, демонстративно отказываться от совместного снимка с российским победителем или не пожимать ему руку. При вручении второй золотой медали российской лыжнице Анастасии Багиян во время исполнения гимна России немецкие спортсмены Линн Кацмайер и ее лидер демонстративно не сняли шапки и отвернулись. Свои действия они объяснили протестом против допуска русских спортсменов с национальной символикой "страны-агрессора". Раньше таким искаженным восприятием реальности страдали только бандеронацисты (ну, или в лучшем случае украинские спортсмены, запуганные бандеронацистами). Теперь нацизм пошел глубже и дал метастазы в Европе. Собственно, кто должен в таких случаях вести себя тихо, как мышь под веником, так это немцы, у которых слишком обширный и печальный нацистский багаж, чтобы пытаться качать права. Но теперь можно выпускать наружу свои гнусные рефлексы, которые у немецкой публики не сумели отбить 80 с лишним лет, прошедшие после крушения Третьего рейха. Благо власти Германии всячески это поощряют и даже, судя по всему, выкручивают руки тем своим паралимпийцам, кто делать этого не хочет».
«Национальный центр "Россия"» гордится:
«Наша гордость. Наша сила. Наша Россия! Впервые за последние 12 лет на Паралимпийских играх звучит Гимн и развевается флаг России. Наши спортсмены доказывают: российский дух несломим. Лыжница Анастасия Багиян взяла две золотые медали в гонке на 10 км с раздельным стартом и в спринте классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения; горнолыжница Варвара Ворончихина – первое золото России! Родившись без части руки, она покорила супергигант и показала, что для настоящего характера не существует преград. Лыжник Иван Голубков – лучший в гонке на 10 км. Свою блестящую победу он посвятил России и Президенту РФ Владимиру Путину. Эти победы – не просто медали. Это символ несгибаемости, мужества и любви к Родине. Национальный центр "Россия" вместе со всей страной поздравляет наших чемпионов и тренеров! Вы – легенды, вдохновляющие миллионы!»
«Русский Акцент» радуется за свою землячку:
«Моя землячка, спортсменка из Перми – лыжница Анастасия Багиян выиграла финальную гонку на зимних Паралимпийских играх. Это принесло нашей сборной ЗОЛОТУЮ медаль. Ура!!! Искренне поздравляю несомненную героиню российского спорта и всех, кто помог ее выдающемуся успеху. То, что сделала, Настя (лишившись зрения еще в ранней юности) теперь, на олимпийской арене после многих лет упорных тренировок – поразительный подвиг человеческого духа, который, уверен, вдохновит многих людей также смело идти вперед, наперекор превратностям судьбы. А в случае с нашими паралимпийцами это еще и высочайшее коллективное спортивное достижение отечественных спортсменов вопреки 12-летнему позорному хору западных русофобов и не чистых на руку бюрократов, окопавшихся, увы, в мировом спорте высших достижений. Победный флаг Российской Федерации вновь взметнется под гимн нашей державы в небо олимпийской Италии. Сделали это в первую очередь молодые граждане нашей страны – новое поколение обновленной России. Так держать! Мы гордимся вами!»
«Мюсли вслух» обращает внимание на реакцию российского лидера:
«Президент Путин тепло поздравил Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян и их наставников с победами на Паралимпийских играх в Милане. <…> Впервые за 12 лет Паралимпиада услышала гимн России на церемонии награждения. После Паралимпиады вся сборная по традиции будет принята в Кремле. Наши спортсмены сделали самое главное: вдохновили и восхитили огромную страну и весь мир».
Ракетный удар по Брянску
Во вторник ВСУ выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. Погибли семь человек, еще 42, в том числе ребенок, были ранены.
Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) призывает к молитве:
«Помолимся, братья и сестры, об убиенных и о раненных в Брянске. И о скорбящих. Помолимся и о врачах. И о воинах, без которых убиенных и раненных было бы неисчислимо больше и чаще. Есть такой город, который думает, что он "сияющий град на холме". И есть остров, который до сих пор думает, что над ним не заходит солнце. Книга пророка Софонии 2, 11.15: "Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и Ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова народов. <...> Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: "я, и нет иного, кроме меня". Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнёт рукою". Мы же помолимся. И потрудимся. И будет время, когда мы перекуем мечи на орала. Но не сейчас».
«АДЕКВАТ Z» делает выводы:
«Кровь Брянска настойчиво напоминает: никаких компромиссов с украинством быть не может. Никакого доверия Зеленскому, а равно подписям от его имени под чем угодно, быть не может. Только демонтаж всех несущих структур, только поголовная и пристрастная денацификация, из которой чистыми выйдут лишь те, кто сумеет доказать, что чисты. Мандат народа государству на все перечисленное не просто крепок, а абсолютен; кто возьмется это отрицать, ничего не понимает ни в своем народе, ни в украинстве. Доплатить, во всех ее аспектах, цену до достижения конечного результата необходимо сейчас, чтобы любые отложенные на будущее платежи исключить как явление. Глубоко убежден, что государство это понимает не хуже, а лучше, чем я».
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что киевские убийцы пытаются привлечь к себе внимание:
«Казалось бы, что ничего нового ни о преступном украинском режиме, ни об их хозяевах, дающих смертоносное оружие в руки убийц, эта очередная террористическая атака не говорит. Но время для ее проведения выбрано как раз в момент, когда в фокусе внимания мировой общественности находятся события в Иране. А самовлюбленные наркоманы, засевшие в Киеве, к такому не привыкли. Им нужен постоянный свет софитов. Они без него уже не могут, как и без очередной дозы запрещенных веществ. Вот ради чего они готовы убивать людей, наших сограждан. Нет сомнений, что преступный украинский режим должен быть полностью демонтирован, а его заправилы – сесть на скамью подсудимых и ответить за все свои злодеяния. Для этого и начата СВО. И мы обязательно доведем ее до логического конца. Подлые удары по нашим мирным городам только укрепляют нас в этом намерении. Мы скорбим вместе с Брянском, вместе со всей страной. И скорбь наша требует возмездия. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в террористической атаке по Брянску».
«РосСкандал» подчеркивает:
«Зеленская макака похвасталась (!) вчера ударами британских ракет Storm Shadow по Брянску. Это сатанинское чучело даже не скрывает, что радо гибели шести гражданских… И как же в этом киевская мразь похожа на своих спонсоров-хозяев! Западные элитарии считают нормой убийство мирных жителей, включая детей. Там никто так и не осудил уничтожение школы для девочек в Иране, и никто не заметит удар по Брянску. Чем больше невинных жертв – тем лучше настроение у людожоров… Так что СВО на 100% оправданно! Воюем с чистейшим злом, которое никакого мира не хочет, а жаждет больше пролитой крови и жертв. Ответ, конечно, будет. Тем более что это атака НАТО – хохлы сами не могут навести на цель такие ракеты. Только вот жахать надо конкретно, мощно и очень больно! Чтоб у врага и мысли не было повторять подобное».
Политолог Юрий Баранчик рассматривает атаку на Брянск в контексте длительного обстрела Сочи и приходит к выводу – либо у ВСУ резко выросло количество средств дальнего удара, либо у нас не хватает ПВО:
«Что делать – очевидно. Увеличение массовых средств перехвата. Использование дорогих ракет ПВО против дешевых дронов экономически невыгодно, на чем спотыкались мы, хохлы, США с Ираном, да и кто угодно. Поэтому в очередной раз приходим к необходимости комплекса "радиолокация – мобильные зенитные комплексы – РЭБ – дешевые и массовые перехватчики". Второе – разрушение производственной базы дронов. Если массовые беспилотники становятся главным инструментом войны, то борьба переносится на уровень заводов, складов и логистики. Что будет непростой задачей, поскольку производство врага распределенное, дублированное, а часть вообще в странах НАТО. Третье – рано мы перестали бить по энергетике врага. Системная деградация его инфраструктуры становится важным фактором».
Подготовка к выборам
Россия продолжает готовиться к сентябрьским выборам, в том числе в Госдуму.
«Выборный» пишет, что Госдума определила пять своих представителей для работы в Центральной избирательной комиссии (ЦИК):
«Среди наиболее заметных перемен нового состава ЦИК – сокращение представительства "Единой России" с двух мест до одного. Прежде партия располагала дополнительным мандатом в период, когда нижняя палата состояла из четырех фракций. Освободившееся место перешло к "Новым людям". Единственной из партий, решившейся на замену своего кандидата, стала ЛДПР: вместо Александра Курдюмова фракцию теперь представляет Василина Кулиева – единственная женщина в ее думском составе».
«Мейстер» рассуждает о праймериз «Единой России»:
«Ключевая интрига предстоящей кампании, как представляется, будет связана именно с внутренней конкуренцией идей внутри самой "Единой России". С одной стороны, усиливается линия, ориентированная на социальную повестку. Социологические исследования показывают, что граждане в первую очередь ждут от власти решения повседневных проблем – улучшения качества образования и медицины, роста доходов и повышения уровня жизни, прекращения бессмысленных запретов и ограничений. С другой стороны, внутри партии остается и мобилизационная группа, которая считает приоритетом сохранение жесткой управленческой модели: усиление административного регулирования, расширение ограничительных мер и сохранение элементов мобилизационной модели экономики в условиях внешнего давления. Поэтому главный вопрос будущей кампании будет заключаться не столько в соперничестве между политическими партиями – его итоги достаточно точно можно спрогнозировать уже сейчас, сколько в конкуренции этих двух подходов внутри партии власти. Именно от этого во многом будет зависеть политическая конфигурация страны на важнейший период политической трансформации до 2030 года».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Евгения Минченко об образе партии «Новые люди»:
«Я думаю, есть несколько составляющих образа партии "Новые люди" – для элит и избирателей. Это образ системной и экспертной политической силы. На предыдущем съезде, год назад, Сергей Владиленович Кириенко сказал, что это партия, несмотря на самую маленькую фракцию, – с самым высоким коэффициентом результативности. Инициативы "Новых людей" заранее выбираются такими, чтобы не просто попасть в информационное пространство, как это любят средства массовой информации. Партия продвигает их четко, экспертно, целенаправленно. Поскольку это проработанные инициативы – на базе глубокой экспертизы, поэтому они имеют высокие шансы на принятие. Второй важный момент – для элит и для населения – это первая системно патриотическая партия на правом фланге. "Новые люди" отказались от западничества. Их риторика: берем лучшие решения со всего мира, но накладываем их на наши традиции, управленческий опыт и специфику».
«Темник» отмечает, что приближение выборов в Госдуму активизирует прогнозы по представительству участников СВО в новом составе депутатского корпуса:
«В прошлом году в некоторых регионах обсуждались установочные показатели в сорок процентов. В этом году в отдельных субъектах федерации отталкивались в планировании работы от значительно более низкой планки в десять процентов. Конечно, причесывать регионы под одну гребенку невозможно. У каждого из них просто разное число депутатов в Думе из-за разницы в количестве жителей. Но предсказать примерный минимум вполне возможно. Нет никаких сомнений, что в каждом регионе все партии будут включать в списки кандидатов участников СВО. Не все окажутся на проходных местах. Но также нет сомнений, что хотя бы один участник СВО от региона будет избран. Трудно представить, что какая-либо из территорий проигнорирует актуальные реалии и непосредственные установки Президента привлекать воевавших героев к управлению страной. Таким образом, вполне допустимо предположить минимальное количество депутатов с опытом непосредственного участия в СВО (или имеющих заслуги в качестве волонтеров) примерной нормой в 90 человек (89 субъектов РФ). Это означает 20% от 450 депутатского состава. В реальности соотношение следует ожидать еще большим».
Задержание в Венгрии украинских инкассаторов
В начале марта в Венгрии задержали две машины и семерых сопровождавших их сотрудников украинского «Ощадбанка». Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Основанием для задержания стало подозрение в отмывании денег. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу конфискованных денег, когда поймет, «что это такое», а пока они останутся в стране.
«Безграничный аналитик» запасается попкорном:
«Сейчас Будапешт и Киев собачатся из-за перекрытия последним нефтепровода "Дружба", и как раз в развитие этой истории случился громкий скандал с "черными инкассаторами". <…> Представляете, какой уровень гнева сейчас на Украине? Там-то очень ждали эти средства, чтобы распихать их по карманам, а коварный Виктор Орбан и его подручные обломали такой праздник духа! Словом, венгерские санкции против Украины оказались исключительно действенными и ударили по самому дорогому для украинской власти – ее кошельку. Пока в противостоянии счет 1:0 в пользу Венгрии, и второй тайм, кажется, еще даже не начался».
«Книга Носовича» интересуется, что дальше:
«Если Украина вторгается в Венгрию, то страны Европы должны показать образец применения пятой статьи Североатлантического договора. Если этого не сделать, то смысл существования НАТО обнулит не Дональд Трамп, а сами европейцы. Получается патовая ситуация. Если дойдет до вооруженного конфликта Киева с Будапештом, то объявить войну Украине невозможно. Но не объявлять тоже нельзя. А главное, нельзя рассчитывать на благоразумие Зеленского, который не пойдет на такой безумный сценарий. "Безумный" здесь – ключевое слово».
«Свидетели Байрактара» размышляют:
«Если это легальная межбанковская операция, почему деньги пошли наличными, а не через SWIFT? Действительно, в XXI веке перемещение тонн бумаги и металла через границы выглядит архаикой. МИД Украины назвал действия Венгрии "государственным терроризмом". "Ощадбанк" клянется, что вез легальный груз по соглашению с австрийским "Райффайзенбанком". И вот тут мы подходим к самому интересному – как эти деньги вообще путешествуют по Европе и почему их след бесследно пропадает на украинской границе. Главный хаб – Австрия, где базируется "Райффайзенбанк". Оттуда бронированные машины грузятся наличкой и золотом и берут курс на Украину. Маршрут один, логистически выгодный – через Венгрию. Раньше это была "серая зона": машины с дипломатическими или спецномерами проходили без досмотра. Таможня давала добро, и многомиллионные грузы просто растворялись. Официальная причина, по которой Украина перешла на наземные перевозки, известна: с 2022 года: воздушное пространство закрыто. "Нал" раньше возили самолетами через "Борисполь". Венгры утверждают, что с начала этого года на Украину таким макаром могли переправить уже почти миллиард долларов, 420 млн € и 146 кг золота. Понятно, что это был сигнал финразведки – они многое знают».
«Инфодозор» издевается:
«Многосерийный фильм "А нас-то за ще". Сезон-5 "Угорщина" Краткое содержание предыдущих серий: ... 1354. Хохлы перекрыли поставку нефти по нефтепроводу "Дружба". 1355. Венгрия и Словакия потребовали разблокировать поставки нефти, пообещав, в случае отказа, перейти к более решительным действиям. 1356. Хриплая вместо конструктивного диалога начал угрожать Орбану физической расправой. 1357. Венгрия задержала украинских инкассаторов, перевозивших черный кэш и золото киевского режима. Сегодня вышла новая серия. Оплывший хряк Сибига, министр иностранных дел Украины, потребовал от Европы осудить Венгрию и ее "беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета". Киевская свинья заявила, что "похищенные венгерским правительством средства принадлежат "Ощадбанку", а следовательно, и налогоплательщикам Украины". Про нефть и про "дружбу" Сибига скромно промолчал».
«Мышь в овощном» выступает с предложением:
«Почему бы господину Орбану не передать эти средства России? В счет компенсации за ущерб, нанесенный нашей стране киевским нацизмом? Да, вопрос несколько риторический – но мы не видим причин, почему его не стоило бы задать вслух».
