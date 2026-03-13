Телеграм: Иранская нефть, паралимпийские герои, удар по Брянску

1

Продолжаются военные действия США и Израиля против Ирана. На фоне проблем с транспортировкой иранских энергоносителей Минфин США снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.

«Пинта разума» считает, что стратегически выигрывает Тегеран:

«Потому что он сумел перекрыть Ормузский пролив и взять под контроль львиную долю экспорта нефти и газа из стран Персидского Залива. Соединенные Штаты сами хотели распределять энергоресурсы как Ирана, так и его арабских соседей. Однако теперь это делает их принципиальный соперник и останавливаться не собирается. В итоге складывается картина довольно позорной для Дональда Трампа "Венесуэлы наоборот". Вашингтон внезапно оказался в тупике, потому что Пентагон оказался неспособен решить военным путем поставленные ему геоэкономические задачи. При этом других способов, кроме силового, администрация Трампа и не предполагала. В итоге самый мощный военно-морской флот в мире при поддержке самых мощных военно-воздушных сил ничего не могут уже вторую неделю поделать с крупным региональным игроком, который уверенно берет за горло мировой рынок нефти и газа».

«Труба от качелей» рассуждает о причинах вялой реакции Китая на происходящее:

«Если интерпретация <…> верна в том, что Китай готовится к большой войне (которую при этом совсем не обязательно готовится начать сам) и морской блокаде, это вполне логично объясняет, почему Китай так мягко реагирует на откровенно враждебные действия США, которые системно разрушают китайскую сферу влияния в мире. Панамский канал, Венесуэла, теперь Иран. Репутационный и экономический ущерб, который несет Китай, это та цена, которую Пекин готов платить за отсрочку, необходимую для подготовки к войне и блокаде. <…> Хотя Китай как чистый импортер нефти страдает от роста цен и сокращения поставок, но это та цена, которую он платит за то, что американцы интенсивно тратят свои военные ресурсы, в частности такие небыстро возобновляемые как ракеты для ПВО. Это, собственно, объясняет вполне мягкую реакцию китайцев на нападение США на Иран – важный источник нефти для Пекина».

«TBordachev» присматривается к позиции американцев:

«В целом, думается, что наибольшей слабостью американского правительства сейчас является узость его внешнеполитического мировоззрения. Это в принципе является особенностью любых националистов во все времена. Но в США проявляется в более экстремальных формах за счет имеющихся в распоряжении колоссальных ресурсов и длительного периода комфортной жизни с чувством полной защищенности. Предыдущие американские правители из числа многократно проклятых нами "глобалистских элит" смотрели на мир с точки зрения своих идейных воззрений, но хотя бы видели его достаточно объемно. В данном случае об этом говорить не приходится, что и ведет к экстравагантному поведению, заставляет наблюдателей искать объяснения принимаемых решений в сферах, совершенно далеких от понимания природы политических явлений. Для России и всех остальных происходящее с США сейчас – это очень хороший урок того, насколько скользким и рискованным может оказаться взгляд на окружающий нас мир с точки зрения национализма».

«Доктор Z прописал» следит за реакцией стран Европы:

«Датский министр энергетики Ларс Огор попросил сограждан не садиться за руль автомобиля без крайней необходимости. Обычно так делают, когда погода плохая. Но в данном случае причина в конфликте на Ближнем Востоке. По словам министра, это позволит сократить потребление энергоресурсов и более рационально расходовать имеющиеся запасы в долгосрочной перспективе. Да и самим гражданам польза, не будут переплачивать за топливо и сэкономят. В общем, из-за Трампа у Дании проблемы одна за другой. Только вот с Гренландией вроде на второй план история ушла, теперь просят отказаться от поездок на автомобилях».

«Россия в глобальной политике» комментирует заявление Трампа о том, что следующий лидер Ирана не сможет долго удержаться у власти без одобрения Соединенных Штатов:

«Возрождение практики ярлыков на княжение – это интересный способ возвращения к традициям. Вашингтонский обком с элементами ордынских обычаев. Вот добрые друзья спорят, что это другое. Владелец корпорации назначает региональных управляющих. Но ярлык красивее все-таки».

