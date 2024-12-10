СМИ: Конфискация российских активов угрожает стабильности еврозоны

Глава бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear Валери Урбен выразила опасения, что конфискация замороженных российских активов для финансирования выплат Украине может подорвать стабильность финансовой системы Европы. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

По словам руководителя Euroclear, использование российских активов несет угрозы для роли евро как резервной валюты и в целом для финансовой стабильности региона.