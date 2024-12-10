СМИ: Конфискация российских активов угрожает стабильности еврозоны
Глава бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear Валери Урбен выразила опасения, что конфискация замороженных российских активов для финансирования выплат Украине может подорвать стабильность финансовой системы Европы. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.
По словам руководителя Euroclear, использование российских активов несет угрозы для роли евро как резервной валюты и в целом для финансовой стабильности региона.
Она также отметила, что в случае принятия Евросоюзом решения о конфискации потребуется передать обязательства клиринговой системы перед Россией.
Урбен подчеркнула, что такой шаг может создать опасный прецедент, способный пошатнуть доверие других стран к надежности Euroclear как финансового института, передает «Радиоточка НСН».
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