СМИ: Конфискация российских активов угрожает стабильности еврозоны

Глава бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear Валери Урбен выразила опасения, что конфискация замороженных российских активов для финансирования выплат Украине может подорвать стабильность финансовой системы Европы. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

По словам руководителя Euroclear, использование российских активов несет угрозы для роли евро как резервной валюты и в целом для финансовой стабильности региона.

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Она также отметила, что в случае принятия Евросоюзом решения о конфискации потребуется передать обязательства клиринговой системы перед Россией.

Урбен подчеркнула, что такой шаг может создать опасный прецедент, способный пошатнуть доверие других стран к надежности Euroclear как финансового института, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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