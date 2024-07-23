СМИ: компьютерный сбой привел к задержке 200 рейсов Air Asia Thailand
В минувшие выходные глобальный сбой продуктов Microsoft привел к задержке 200 рейсов авиакомпании Air Asia Thailand и вызвал проблемы с вылетом для 40 тыс. пассажиров, сообщает Bangkok Post.
По данным газеты, последствия компьютерного сбоя были устранены только ко вторнику.
Глава коммерческого департамента авиакомпании Тхансита Аккариттхипиром сообщила газете, что с момента начала проблем, вызванных компьютерным сбоем 20 июля, компании удалось осуществить более 3000 рейсов и перевезти свыше 500 тыс. пассажиров.
Air Asia Thailand стала наиболее пострадавшей авиакомпанией от компьютерного сбоя в Таиланде, который затронул регистрацию пассажиров в аэропортах Бангкока (Суваннапхум и Донмыанг), Пхукета и еще трех международных аэропортах страны, передает «Радиоточка НСН».
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