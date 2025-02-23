СМИ: Компания Маска проведет расследование после призыва ИИ Grok казнить Трампа
Компания миллиардера и американского политика Илона Маска xAI проведет расследование из-за того, что искусственный интеллект Grok предложил казнить президента США Дональда Трампа, сообщает The Verge.
После того как ошибка была исправлена, Grok начал отвечать, что он не имеет права называть имена людей, поскольку является искусственным интеллектом. Теперь создателям нужно понять, почему ошибка возникла.
Ранее Grok задали вопрос, кто из ныне живущих людей заслуживает смертной казни. Grok предложил кандидатуру действующего американского лидера.
Ранее xAI представила новую версию своей нейросети Grok-3. По словам разработчиков, это «самый умный искусственный интеллект» в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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