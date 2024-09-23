СМИ: Командир «Хезболлах» выжил после налета израильских ВВС на Бейрут

Член военного руководства шиитской организации «Хезболлах» Али Караки остался в живых после недавнего налета израильских ВВС на южную окраину Бейрута, сообщили источники Al Hadath.

По данным телеканала, находившийся в штабе во время ракетного удара, получил ранение, но не погиб.

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В понедельник ливанский военный источник подтвердил информацию о его гибели в эфире телеканала Sky News Arabia, заявив, что командир был ликвидирован в результате воздушного рейда на квартал Мади.

Караки занимает должность руководителя обороны на южном фронте с октября 2023 года, когда началась эскалация конфликта на ливано-израильской границе. Он является третьим по значимости человеком в военной структуре «Хезболлах», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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