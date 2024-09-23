СМИ: Командир «Хезболлах» выжил после налета израильских ВВС на Бейрут

В понедельник ливанский военный источник подтвердил информацию о его гибели в эфире телеканала Sky News Arabia, заявив, что командир был ликвидирован в результате воздушного рейда на квартал Мади.

Караки занимает должность руководителя обороны на южном фронте с октября 2023 года, когда началась эскалация конфликта на ливано-израильской границе. Он является третьим по значимости человеком в военной структуре «Хезболлах», передает «Радиоточка НСН».