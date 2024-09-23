СМИ: В Бейруте погиб член руководства «Хезболлах»
Израильская авиация нанесла удар по южной окраине Бейрута, выпустив как минимум три ракеты по дому, где находился один из лидеров «Хезболлах» Али Караки. Об этом сообщил ливанский военный источник телеканалу Sky News Arabia, подтвердив гибель командира шиитских формирований.
По данным источника, Караки возглавлял оборону на южном фронте с октября 2023 года, когда обострились боевые действия на границе между Ливаном и Израилем.
Он был третьим по значимости в военной иерархии «Хезболлах» после ранее ликвидированных Фуада Шокра и Ибрагима Акиля.
Официального подтверждения от «Хезболлах» на момент публикации не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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