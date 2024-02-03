СМИ: КНДР зарабатывает «миллионы долларов» на экспорте ресниц и париков
Северная Корея зарабатывает «миллионы долларов» на экспорте накладных ресниц и париков, продаваемых в магазинах по всему миру под видом произведенных в Китае, пишет Reuters.
Как отмечает агентство, местом назначения почти всего заявленного экспорта Северной Кореи является Китай, а парики и накладные ресницы составили почти 60% подобного экспорта страны в 2023 году — КНДР экспортировала в КНР 1680 тонн накладных ресниц, бород и париков на сумму около 167 миллионов долларов (для сравнения: в 2019 году Северная Корея экспортировала 1829 тонн продукции на сумму 31,1 миллиона долларов). Для сравнения — весь северокорейский экспорт в Китай в 2022 году составил 1,3 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что Новая Зеландия стала первой страной, которая ввела запрет на использование в косметической продукции «вечных химикатов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru