СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря

По данным южнокорейских военных, пуск состоялся из района Сунан в Пхеньяне.

В свою очередь, в Минобороны Японии отметили, что Северная Корея могла запустить по меньшей мере одну баллистическую ракету с изменяемой траекторией полета.

«Согласно нашим расчетам, максимальная высота ее полета составила до 50 км, она преодолела расстояние до 300 км, упав за пределами исключительной экономической зоны Японии», — цитирует ТАСС замглавы ведомства Тосиро Ино.

В связи с ракетным пуском Япония выразила КНДР «решительный протест» по дипломатическим каналам.

Северная Корея в ноябре запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа «Хвасон-17», запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным Пхеньяна, ракета летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 км, максимальная высота - 6040,9 км.

