Ким Чен Ын: Цель КНДР — обладать сильнейшими в мире ядерными силами

«Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой», - заявил глава государства.

Ким Чен Ын поблагодарил руководителей и рядовых ученых оборонной научно-исследовательской области, которые успешно разработали и усовершенствовали МБР нового типа «Хвасон-17».

25 ноября КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17», запуском руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он заявил, что в случае угроз и «слишком частого» ввоза противниками ядерных ударных средств «партия и правительство будут решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство - лобовым противоборством».

