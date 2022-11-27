Ким Чен Ын: Цель КНДР — обладать сильнейшими в мире ядерными силами
Северная Корея ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание «невиданной абсолютной» мощью ради защиты достоинства и суверенитета своего народа и государства, сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю повышения в военных званиях руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области, передает Центральное телеграфное агентство страны.
«Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой», - заявил глава государства.
Ким Чен Ын поблагодарил руководителей и рядовых ученых оборонной научно-исследовательской области, которые успешно разработали и усовершенствовали МБР нового типа «Хвасон-17».
25 ноября КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17», запуском руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он заявил, что в случае угроз и «слишком частого» ввоза противниками ядерных ударных средств «партия и правительство будут решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на лобовое противоборство - лобовым противоборством».
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