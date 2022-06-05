СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету

Она была направлена в сторону Японского моря. Подробности запуска не сообщаются.

Напомним, Россия и КНР на заседании Совета Безопасности ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по КНДР.

Причиной резолюции по отношению к Пхеньяну стало осуждение проведения последнего запуска межконтинентальной баллистической ракеты и другие недавние ракетные испытания.

