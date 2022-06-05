СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету
5 июня 202204:08
Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает Рёнхап.
Она была направлена в сторону Японского моря. Подробности запуска не сообщаются.
Напомним, Россия и КНР на заседании Совета Безопасности ООН применили право вето во время голосования по американскому проекту резолюции по КНДР.
Причиной резолюции по отношению к Пхеньяну стало осуждение проведения последнего запуска межконтинентальной баллистической ракеты и другие недавние ракетные испытания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru