СМИ: КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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По предварительным данным, Северная Корея запустила баллистическую ракету.

Как сообщило агентство Kyodo, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракеты, пишет RT. Как отметил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, действия Пхеньяна «угрожают безопасности в регионе и мире в целом».

Ранее КНДР обвинила США в подготовке к ядерной войне, напоминает «Свободная пресса». В Пхеньяне отметили, что на фоне частых военных учений Соединенных Штатов и их сателлитов Корейский полуостров «превратился в горячую точку».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДР
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