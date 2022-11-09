СМИ: КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
По предварительным данным, Северная Корея запустила баллистическую ракету.
Как сообщило агентство Kyodo, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракеты, пишет RT. Как отметил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, действия Пхеньяна «угрожают безопасности в регионе и мире в целом».
Ранее КНДР обвинила США в подготовке к ядерной войне, напоминает «Свободная пресса». В Пхеньяне отметили, что на фоне частых военных учений Соединенных Штатов и их сателлитов Корейский полуостров «превратился в горячую точку».
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