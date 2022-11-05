СМИ: КНДР совершила запуск четырех баллистических ракет в сторону Жёлтого моря

Северная Корея произвела запуск четырех баллистические ракеты малой дальности в сторону Жёлтого моря. Об этом информирует «Рёнхап».

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«Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Жёлтого моря», — отмечается в публикации.

Уточняется, что снаряды перемещались на высоте 20 км с максимальной скоростью 5 Махов. Ракеты пролетели 130 км, сообщает RT.

Ранее КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаБаллистическая РакетаКНДР
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