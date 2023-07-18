СМИ: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

КНДР могла запустить баллистическую ракету, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.

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«Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету», - говорится в сообщении.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон ранее заявила, что США будут нести ответственность за ядерную эскалацию на Корейском полуострове. Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Пхеньяном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЯпонияБаллистическая РакетаКНДР

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