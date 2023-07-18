СМИ: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
18 июля 202322:09
КНДР могла запустить баллистическую ракету, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.
«Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету», - говорится в сообщении.
По данным южнокорейского агентства Yonhap, Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон ранее заявила, что США будут нести ответственность за ядерную эскалацию на Корейском полуострове. Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Пхеньяном, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru