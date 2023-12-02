КНДР рассмотрит вмешательство в работу своих спутников как объявление войны

В заявлении отмечается, что северокорейские законы предусматривают мобилизацию сил военного сдерживания, если станет неизбежным нападение на стратегические объекты КНДР. Также Пхеньян пообещал ответить на вмешательство США в свою космическую деятельность. КНДР намерена в таком случае снизить или свести на нет эффективность разведывательных спутников Штатов.

Ранее КНДР запустила свой разведывательный спутник, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ответ Южная Корея заявила о частичной приостановке действия соглашения между республиками о снижении напряженности.

