КНДР провела артиллерийские стрельбы в ответ на действия «противников»

Как заявили в Генштабе КНА, 14 октября в 09:45 (03:45 мск) Сеул произвел артиллерийские выстрелы в южнокорейской провинции Канвондо. Вечером Пхеньян осуществил пуски из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого и Японского морей.

«Демонстрационный ответный огонь был призван послать противнику ясное предупреждение в ответ на повторяющиеся намеренные провокации. И впредь наши вооруженные силы не оставят незамеченными любые провокации противника, которые приводят к эскалации напряженности на Корейском полуострове. Будут приниматься подавляющие контрмеры», - подчеркнули в Генштабе.

В КНА призвали южнокорейскую армию прекратить «опрометчивые провокации», вызывающие напряженность в пограничных районах.



По данным Южной Кореи, в пятницу северокорейские военные дважды провели стрельбы. В период с 01:20 до 01:25 (19:20-19:25 четверга по Москве) силы КНДР выпустили около 130 снарядов в сторону Желтого моря, а в 02:57 - 03:07 (20:57-21:07 13 октября мск) — еще 40 снарядов в район Японского моря.

