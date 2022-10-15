КНДР провела артиллерийские стрельбы в ответ на действия «противников»
Военные КНДР в пятницу провели артиллерийские стрельбы, которые стали ответом на аналогичные действия «противников» Пхеньяна. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя Генштаба Корейской народной армии (КНА).
Как заявили в Генштабе КНА, 14 октября в 09:45 (03:45 мск) Сеул произвел артиллерийские выстрелы в южнокорейской провинции Канвондо. Вечером Пхеньян осуществил пуски из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого и Японского морей.
«Демонстрационный ответный огонь был призван послать противнику ясное предупреждение в ответ на повторяющиеся намеренные провокации. И впредь наши вооруженные силы не оставят незамеченными любые провокации противника, которые приводят к эскалации напряженности на Корейском полуострове. Будут приниматься подавляющие контрмеры», - подчеркнули в Генштабе.
В КНА призвали южнокорейскую армию прекратить «опрометчивые провокации», вызывающие напряженность в пограничных районах.
По данным Южной Кореи, в пятницу северокорейские военные дважды провели стрельбы. В период с 01:20 до 01:25 (19:20-19:25 четверга по Москве) силы КНДР выпустили около 130 снарядов в сторону Желтого моря, а в 02:57 - 03:07 (20:57-21:07 13 октября мск) — еще 40 снарядов в район Японского моря.
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