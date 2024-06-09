СМИ: КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором

По данным агентства, обнаружено около 330 воздушных шаров.

Более 80 из них приземлились на территории Южной Коре, остальные не достигли страны. Шары содержали различный мусор, такой как бумагу и пластик.

Ранее южнокорейцы отправили в КНДР воздушные шары с фильмами на флешках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

