СМИ: КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором
9 июня 202408:31
Северная Корея с 8 июня отправила в направлении Южной Кореи шары с мусором, сообщает Ренхап.
По данным агентства, обнаружено около 330 воздушных шаров.
Более 80 из них приземлились на территории Южной Коре, остальные не достигли страны. Шары содержали различный мусор, такой как бумагу и пластик.
Ранее южнокорейцы отправили в КНДР воздушные шары с фильмами на флешках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru