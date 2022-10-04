СМИ: КНДР не отвечает по межкорейской линии связи после запуска ракеты

После пуска баллистической ракеты Северная Корея не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов, сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи.

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«Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00», — сказали в ведомстве.

По данным агентства, максимальная скорость запущенной КНДР баллистической ракеты достигала 17 Махов.

Ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДР
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