СМИ: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР
Американские власти считают, что КНДР на фоне запланированного визита президента США Джо Байдена в Сеул намерена в течение 48-96 часов провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает CNN со ссылкой на источник.
«То, что мы наблюдали при прошлом запуске [ракеты], мы наблюдаем и сейчас», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что американская разведка связывает новые испытания с предстоящим визитом Байдена в Южную Корею, куда он отправится 19 мая.
В Сеуле у американского лидера запланированы переговоры на высшем уровне. 22 мая Байден посетит Токио, где намерен встретиться с лидерами Японии, Австралии и Индии.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти КНДР ведут восстановление ядерного полигона для последующих испытаний.
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