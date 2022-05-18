СМИ: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР

Американские власти считают, что КНДР на фоне запланированного визита президента США Джо Байдена в Сеул намерена в течение 48-96 часов провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Госдеп: США предупреждают о возможных провокациях КНДР в ближайшем будущем

«То, что мы наблюдали при прошлом запуске [ракеты], мы наблюдаем и сейчас», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что американская разведка связывает новые испытания с предстоящим визитом Байдена в Южную Корею, куда он отправится 19 мая.

В Сеуле у американского лидера запланированы переговоры на высшем уровне. 22 мая Байден посетит Токио, где намерен встретиться с лидерами Японии, Австралии и Индии.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти КНДР ведут восстановление ядерного полигона для последующих испытаний.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Южная КореяДжо БайденКНДР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры