СМИ: КНДР испытала гиперзвуковую ракету

Северная Корея 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ООН обеспокоены новыми ракетными испытаниями КНДР

За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 тыс. километров и точно поразила цель.

В Евросоюзе осудили запуски ракет КНДР, заявив, что они создают угрозы международной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

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ТЕГИ:РакетыКНДР
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