СМИ: КНДР испытала гиперзвуковую ракету
12 января 202205:19
Северная Корея 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, Центральное телеграфное агентство Кореи.
За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 тыс. километров и точно поразила цель.
В Евросоюзе осудили запуски ракет КНДР, заявив, что они создают угрозы международной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru