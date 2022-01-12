СМИ: КНДР испытала гиперзвуковую ракету

За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 тыс. километров и точно поразила цель.

В Евросоюзе осудили запуски ракет КНДР, заявив, что они создают угрозы международной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

