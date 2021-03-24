СМИ: Клинтон заявила о победе России над США
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Россия, благодаря «вакцинной дипломатии», выигрывает у США, сообщает издание Independent.
По её словам, её огорчает тот факт, что в вопросах вакцин США приходится лишь «ликвидировать отставание» от России и Китая.
«Россия и КНР используют вакцинную дипломатию. Они приходят к государству и говорят: «Мы позаботимся о вас». А США остается лишь ликвидировать их отставание», - объяснила Клинтон.
Клинтон отметила, что США необходимо не только обеспечить достаточное количество доз для вакцинации от COVID-19, но и поделиться ими с остальными, в том числе через международный механизм COVAX.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины от коронавируса «Спутник V» в международной программе COVAX, сообщает RT. Данная глобальная инициатива призвана ускорить поиск эффективного препарата в интересах всех стран, а также обеспечить справедливое распределение двух миллиардов доз вакцин.
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