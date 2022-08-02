СМИ: Китай вывел в море авианосцы перед визитом Пелоси на Тайвань
Два авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут отправиться в район Тайваньского пролива в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Об этом пишет газета «Чжунго шибао», ссылаясь на данные неназванного военного обозревателя.
По информации издания, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья, при этом неясно, движутся ли корабли к Тайваньскому проливу или будут принимать участие в военных учениях КНР.
Китайская армия проводит учения в Южно-Китайском море, также НОАК во вторник усилила боевую готовность, пишет Ura.ru. Проведение маневров связывают в возможным приездом Пелоси на Тайвань, против которого выступают в Пекине. В то же время к юго-восточным берегам Тайваня направилась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Ronald Reagan, отмечает телеканал «360».
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