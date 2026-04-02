СМИ: Китай втридорога перепродает российский газ

По данным агентства, после начала боевых действия США и Израиля против Ирана цены на СПГ в Азии выросли на 85%. Это произошло из-за нарушения поставок через Ормузский пролив (проходит около 20% мировых потоков СПГ). Импорт СПГ, в том числе, в Китай резко сократился: в марте он составил 3,68 млн тонн — минимальный уровень с апреля 2018 года. Но КНР получает газ из России и благодаря собственной добыче.

В марте Пекин перепродал до 10 партий СПГ — максимальный месячный показатель за всю историю наблюдений. Основные направления — Южная Корея, Таиланд, Япония, Индия и Филиппины.

Китай зарабатывает на разнице между своими дешевыми долгосрочными контрактами с Россией и дорогим спотовым рынком. Маржа КНР при перепродаже может превышать закупочную в три раза. Каждая стандартная СПГ-поставка (около 70 млн куб. м) может приносить Пекину до $40 млн прибыли.

Ранее президент России Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ из РФ в рублях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

