СМИ: Китай втридорога перепродает российский газ
КНР начала в рекордных объемах перепродавать сжиженный природный газ и зарабатывать на скачке цен, сообщает Reuters.
По данным агентства, после начала боевых действия США и Израиля против Ирана цены на СПГ в Азии выросли на 85%. Это произошло из-за нарушения поставок через Ормузский пролив (проходит около 20% мировых потоков СПГ). Импорт СПГ, в том числе, в Китай резко сократился: в марте он составил 3,68 млн тонн — минимальный уровень с апреля 2018 года. Но КНР получает газ из России и благодаря собственной добыче.
В марте Пекин перепродал до 10 партий СПГ — максимальный месячный показатель за всю историю наблюдений. Основные направления — Южная Корея, Таиланд, Япония, Индия и Филиппины.
Китай зарабатывает на разнице между своими дешевыми долгосрочными контрактами с Россией и дорогим спотовым рынком. Маржа КНР при перепродаже может превышать закупочную в три раза. Каждая стандартная СПГ-поставка (около 70 млн куб. м) может приносить Пекину до $40 млн прибыли.
Ранее президент России Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ из РФ в рублях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
