СМИ: Китай тайно строит военную базу в Камбодже
Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования вооруженными силами, однако страны отрицают это и предпринимают «чрезвычайные меры для сокрытия операции». Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на западных чиновников.
По данным издания, планы Пекина — «элемент стратегии» по созданию сети военных объектов в мире. Базу возведут в Сиамском заливе. На текущей неделе должна состояться церемония закладки фундамента, пишет «Свободная пресса».
«Мы считаем, что Индо-Тихоокеанский регион является важной частью для лидеров Китая, которые считают Индо-Тихоокеанский регион законной и исторической сферой влияния Китая», — заявил один из западных чиновников.
По словам источника, КНР делает ставку на то, что регион «не желает или не может бросить вызов» основным интересам Пекина.
Сейчас единственная иностранная китайская военная база находится в Джибути, пишет Газета.ру.
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