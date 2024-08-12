СМИ: Китай признал «случайное» повреждение Balticconnector китайским кораблем

Власти КНР признали, что газопровод Balticconnector был повреждён китайским кораблем Newnew Polar Bear. Об этом со ссылкой на источники сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

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По информации собеседников издания, китайское правительство назвало инцидент случайным.

Также сообщается, что Китай передал властям Эстонии и Финляндии материалы собственного расследования инцидента.

Газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был повреждён в начале октября 2023 года.

В финской полиции заявили, что не месте происшествия был обнаружен посторонний предмет, похожий на якорь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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