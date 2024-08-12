СМИ: Китай признал «случайное» повреждение Balticconnector китайским кораблем

По информации собеседников издания, китайское правительство назвало инцидент случайным.

Также сообщается, что Китай передал властям Эстонии и Финляндии материалы собственного расследования инцидента.

Газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был повреждён в начале октября 2023 года.

В финской полиции заявили, что не месте происшествия был обнаружен посторонний предмет, похожий на якорь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

