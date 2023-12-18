Еврокомиссия выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector

Пограничная охрана и ВМС Финляндии получат от Еврокомиссии компенсацию в связи с повреждением газопровода Balticconnector.

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Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК, размер чрезвычайного финансирования составит 800 тысяч евро, деньги выделят из Фонда внутренней безопасности.

«Эти средства будут использованы для покрытия расходов, связанных с обеспечением безопасности в районе инцидента, а также для расследования факта нарушения работы трубопровода», – указали в ЕК.

Инцидент на газопроводе Balticconnector, проходящему по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, произошёл в начале октября, пишут «Известия». По последней информации, к повреждению может быть причастно судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга.

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ФОТО: РИА Новости
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