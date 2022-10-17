СМИ: Китай прекратит поставки СПГ в Европу

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», — отметили собеседники агентства, имея в виду СПГ.

Госкомпании и регулятор не стали комментировать эту информацию.

Bloomberg указывает, что Пекин имеет крупные контракты на покупку СПГ, в том числе у США, и в текущем году на фоне низкого спроса внутри страны трейдеры решили перенаправить часть поставок в Европу. По данным агентства, действия Китая грозят сокращением поставок СПГ в Европу и обострением энергетического кризиса в регионе.

