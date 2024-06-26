СМИ: Китай перехватил детектор подлодок США в Южно-Китайском море

Китай перехватил подводный детектор, который был сброшен военным самолетом США в Южно-Китайском море. Об этом сообщает китайское государственное издание «Хуанцю шибао» со ссылкой на аккаунт Yuyuantan tian в социальной сети Weibo, связанный с Медиакорпорацией Китая.

Согласно сообщению, китайская сторона заметила, что недавно военные самолеты США, которые выполняли полеты над акваторией Китая в Южно-Китайском море, сбрасывали в воду неизвестные предметы.