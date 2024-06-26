СМИ: Китай перехватил детектор подлодок США в Южно-Китайском море
Китай перехватил подводный детектор, который был сброшен военным самолетом США в Южно-Китайском море. Об этом сообщает китайское государственное издание «Хуанцю шибао» со ссылкой на аккаунт Yuyuantan tian в социальной сети Weibo, связанный с Медиакорпорацией Китая.
Согласно сообщению, китайская сторона заметила, что недавно военные самолеты США, которые выполняли полеты над акваторией Китая в Южно-Китайском море, сбрасывали в воду неизвестные предметы.
После этого Китай провел операцию по их извлечению из воды.
По данным Yuyuantan tian, был извлечен детектор подводных лодок. На аккаунте Yuyuantan tian в Weibo было опубликовано видео с этим извлеченным объектом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru