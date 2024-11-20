СМИ: Китай отказал США во встрече министров обороны

Китай отказал США во встрече министров обороны стран из-за поставок оружия Вашингтоном Тайваню. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя оборонного ведомства Соединенных Штатов.

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По данным канала, глава Пентагона Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече глав минобороны государств АСЕАН Плюс в Лаосе «в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи» США и КНР.

«Но Китай не принял это предложение, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу оружия Тайваню», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить до $567 млн на подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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