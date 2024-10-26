Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню комплексов NASAMS

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех зенитных ракетных комплексов NASAMS и необходимого оборудования. Об этом сообщил Пентагон.

«Департамент принял решение об одобрении возможной продажи зарубежным военным представительствам Тайбэя по экономическим и культурным вопросам в США ЗРК NASAMS и соответствующего оборудования на сумму 1,16 миллиона долларов», — указано в заявлении.

В Пентагоне уточнили, что Тайвань запрашивал закупку трех NASAMS средней дальности, трех систем AN/MPQ-64F1 Sentinel и 123 усовершенствованных ракет увеличенной дальности AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух». Основным исполнителем заказа станет концерн Raytheon.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить $567 млн на военную помощь Тайваню, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

