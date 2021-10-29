СМИ: Ким Чен Ын попросил северокорейцев поменьше есть

Лидер КНДР Ким Чен Ын признал сокрушительный провал пятилетнего плана экономического развития страны и призвал население активно заниматься сельским хозяйством, сообщает радио «Свободная Азия» (Radio Free Asia, RFA).

Ким Чен Ын заявил о риске голода в КНДР

По информации RFA, северокорейские власти назвали последние пять лет «худшими из худших» и предупредили граждан, что им придётся затянуть пояса до 2025 года, до момента открытия границы с Китаем, которую закрыли зимой 2020 года из-за пандемии.

В настоящее время в КНДР фиксируется резких рост цен на повседневные товары, а с прилавков исчезают продукты. Многие северокорейцы боятся, что не смогут пережить эту зиму. По данным ООН, Северной Корее не хватает примерно 860 000 тонн продовольствия, около 40% населения недоедает, добавляет RFA.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что в ближайшее время половина населения Афганистана будут испытывать острую нехватку продовольствия, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: kcna.kp
ТЕГИ:ПродуктыКНДРКим Чен Ын
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