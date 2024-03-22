СМИ: Киев откажется от списка «спонсоров войны» из-за давления Китая и Франции

По данным агентства, киевские власти уже 22 марта могут удалить сайт с информацией о гражданах и юридических лицах, попавших под санкции Запада, и происхождении компонентов оружия РФ. Отказ Украины от списка будет означать смягчение позиции страны на фоне сложностей в вопросе сохранения единства партнеров по оказанию дальнейшей помощи Киеву.

Как отметили источники, Австрия, Венгрия, Китай, Франция оказали давление на украинскую сторону для исключения своих компаний из списка «спонсоров войны». Перечнем были особенно недовольны в странах, предоставляющих Киеву военную и экономическую поддержку.

Ранее правительство Украины объявило о решении убрать список «спонсоров войны» из публичного доступа. Также в Киеве усомнились в возможности продолжения ведения перечня, отмечает РЕН ТВ. До этого в список включили около 50 крупнейших международных компаний.

