СМИ: КГБ Белоруссии задержал польского агента

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал агента польских спецслужб, сообщил телеканал ОНТ.

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По информации источников, КГБ установил способы, которыми Польша вербует белорусов. Также получена информация об участии в мероприятиях диппредставительств Варшавы.

Телеканал уточнил, что операция КГБ продолжалась несколько месяцев.

Министр внутренних дел Белоруссии Сергей Алейник ранее обвинил Польшу во враждебных действиях.

Польша, Латвия, Литва и Эстония потребовали от Белоруссии выдворить членов ЧВК «Вагнер» с территории республики, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kgb.by
ТЕГИ:ПольшаБелоруссияКГБ

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