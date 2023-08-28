СМИ: КГБ Белоруссии задержал польского агента
Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал агента польских спецслужб, сообщил телеканал ОНТ.
По информации источников, КГБ установил способы, которыми Польша вербует белорусов. Также получена информация об участии в мероприятиях диппредставительств Варшавы.
Телеканал уточнил, что операция КГБ продолжалась несколько месяцев.
Министр внутренних дел Белоруссии Сергей Алейник ранее обвинил Польшу во враждебных действиях.
Польша, Латвия, Литва и Эстония потребовали от Белоруссии выдворить членов ЧВК «Вагнер» с территории республики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru