СМИ: Карл III выставил принца Эндрю из Букингемского дворца за изнасилование

«Любое присутствие во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», — отмечается в публикации.

13 января сообщалось, что принца Эндрю лишили королевского патронажа и военных званий.

Ранее стало известно, что 61-летнего принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, обвиняет в изнасиловании Вирджиния Джуффре. Женщина заявила, что принц в 2001 году, когда ей было 17 лет, трижды вступал с ней в сексуальную связь без ее согласия. При этом принц Эндрю в досудебном порядке выплатил ей многомиллионную компенсацию.

