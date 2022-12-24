СМИ: Карл III выставил принца Эндрю из Букингемского дворца за изнасилование
Король Великобритании Карл III выставил обвиняемого в изнасиловании принца Эндрю из Букингемского дворца, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
«Любое присутствие во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Он не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», — отмечается в публикации.
13 января сообщалось, что принца Эндрю лишили королевского патронажа и военных званий.
Ранее стало известно, что 61-летнего принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, обвиняет в изнасиловании Вирджиния Джуффре. Женщина заявила, что принц в 2001 году, когда ей было 17 лет, трижды вступал с ней в сексуальную связь без ее согласия. При этом принц Эндрю в досудебном порядке выплатил ей многомиллионную компенсацию.
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