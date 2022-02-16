Принц Эндрю урегулировал иск об изнасиловании

По словам женщины, в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн три раза принуждал девушку к сексу с принцем.

В соответствии с новым решением суда Манхэттена, Эндрю выплатит пострадавшей компенсацию, размер которой не оглашается.

В совместном заявлении сторон сказано также, что Эндрю выразил готовность «сделать существенное пожертвование» в поддержку прав пострадавшей женщины, сообщает The New York Times.

Урегулировать ситуацию удалось за несколько недель до того, как принц должен был дать показания.

Ранее сын британской королевы был лишен военных званий и королевского патронажа.

