СМИ: В Китае продают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст

По данным издания, концерт прошёл в городе Хайкоу 15 сентября на засыпанном пшеницей стадионе. В одном из объявлений говорится, что продаются колосья, «которые были сорваны с пути музыканта, прошедшего к вершине пшеничного холма».

Уточняется, что цены на колосья на китайской платформе Xianyu составляют от 49 до 300 юаней - по текущему курсу это примерно от 600 рублей до четырёх тысяч рублей.

«Одна пачка за 300 юаней или поштучно. Скоро второе шоу Канье, возьмите это с собой, и вы будете там самым крутым парнем», - написал один из продавцов.

Ранее компания Adidas объявила о отказе от сотрудничества с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

