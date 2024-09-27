СМИ: В Китае продают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст
В Китае на продажу выставили связки ростков пшеницы, на которых во время выступления стоял рэпер Канье Уэст. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, концерт прошёл в городе Хайкоу 15 сентября на засыпанном пшеницей стадионе. В одном из объявлений говорится, что продаются колосья, «которые были сорваны с пути музыканта, прошедшего к вершине пшеничного холма».
Уточняется, что цены на колосья на китайской платформе Xianyu составляют от 49 до 300 юаней - по текущему курсу это примерно от 600 рублей до четырёх тысяч рублей.
«Одна пачка за 300 юаней или поштучно. Скоро второе шоу Канье, возьмите это с собой, и вы будете там самым крутым парнем», - написал один из продавцов.
Ранее компания Adidas объявила о отказе от сотрудничества с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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