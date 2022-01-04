СМИ: канадский суд присудил $84 млн семьям сбитого в Иране украинского самолёта

Семьи шести канадцев, погибших при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране в 2020 году получат компенсацию в размере около $84 млн. Об этом сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на адвоката Марка Арнольда.

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По словам юриста, решение о выплате компенсаций принял суд в канадской провинции Онтарио, сумма будет разделена между истцами.

Арнольда добавил, что, с целью обеспечить выплаты, он и его команда намерены наложить обременение на имущество Ирана в Канаде и в других странах.

Трагедия произошла 8 января 2020 года. Иранские военные сбили Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Погибли все 176 человек. Позже генштаб Вооруженных сил Ирана признал, что военные приняли украинский самолёт за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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ФОТО: РИА Новости//Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ТЕГИ:УкраинаBoeing 737Катастрофа БоингаИран
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