СМИ: канадский суд присудил $84 млн семьям сбитого в Иране украинского самолёта
Семьи шести канадцев, погибших при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране в 2020 году получат компенсацию в размере около $84 млн. Об этом сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на адвоката Марка Арнольда.
По словам юриста, решение о выплате компенсаций принял суд в канадской провинции Онтарио, сумма будет разделена между истцами.
Арнольда добавил, что, с целью обеспечить выплаты, он и его команда намерены наложить обременение на имущество Ирана в Канаде и в других странах.
Трагедия произошла 8 января 2020 года. Иранские военные сбили Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Погибли все 176 человек. Позже генштаб Вооруженных сил Ирана признал, что военные приняли украинский самолёт за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
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