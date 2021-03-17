На Украине раскритиковали отчет Ирана о крушении украинского Boeing
Отчет Ирана о крушении украинского Boeing в январе 2020 года под Тегераном предвзят и является «циничной попыткой скрыть истинные причины сбивания» лайнера. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее организация гражданской авиации Ирана опубликовала итоговый отчет по расследованию авиакатастрофы, назвав причиной крушения украинского самолета ошибку оператора системы ПВО. Воздушное судно было определено как «вражеская цель», в результате чего по самолету выпустили две ракеты.
По словам Кулебы, украинская сторона направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета. Глава МИД считает, что Тегеран допустил при техническом расследовании инцидента «многочисленные нарушения международных стандартов Чикагской конвенции и ИКАО (Международной организации гражданской авиации - прим. ред.)».
Кулеба назвал расследование предвзятым, доказательства выборочными, а выводы — обманчивыми.
«Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричину трагедии и цепочку событий, которая к ним привела. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран», — написал украинский министр в Facebook.
По мнению Кулебы, Тегеран не смог «взять на себя ответственность» за то, чтобы подобные трагедии не повторились.
Рейс Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+8 998 / сут.
Умерли
93 364+427 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 755 / сут.
- На Украине раскритиковали отчет Ирана о крушении украинского Boeing
- Роскомнадзор получит данные об абонентах операторов связи и их разговорах
- Попова: 10% людей не восприимчивы к вакцинации
- Российского посла в США вызвали в Москву для консультаций
- Иран назвал причину крушения украинского Boeing в 2020 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru