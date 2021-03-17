На Украине раскритиковали отчет Ирана о крушении украинского Boeing

Ранее организация гражданской авиации Ирана опубликовала итоговый отчет по расследованию авиакатастрофы, назвав причиной крушения украинского самолета ошибку оператора системы ПВО. Воздушное судно было определено как «вражеская цель», в результате чего по самолету выпустили две ракеты.

По словам Кулебы, украинская сторона направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета. Глава МИД считает, что Тегеран допустил при техническом расследовании инцидента «многочисленные нарушения международных стандартов Чикагской конвенции и ИКАО (Международной организации гражданской авиации - прим. ред.)».

Кулеба назвал расследование предвзятым, доказательства выборочными, а выводы — обманчивыми.

«Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричину трагедии и цепочку событий, которая к ним привела. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран», — написал украинский министр в Facebook.

По мнению Кулебы, Тегеран не смог «взять на себя ответственность» за то, чтобы подобные трагедии не повторились.

Рейс Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

