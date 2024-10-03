СМИ: Канада и страны Северной Европы создают альянс против России и КНР
Канада и страны Северной Европы создадут объединение для противодействия якобы активности России и КНР в Арктическом регионе, сообщает Bloomberg.
Арктическая коалиция по безопасности даст участникам возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности. МИД Канады организовал встречу с главами внешнеполитических ведомств Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании с целью обсуждения путей для создания «диалога по безопасности в Арктике».
Страны намерены обсудить инвестиции в арктический регион и изучить технологии двойного назначения «противников».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о готовности к военному ответу РФ на учения НАТО в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru