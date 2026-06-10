На МКС скорректировали высоту орбиты на 1,6 км

Орбиту Международной космической станции скорректировали и увеличили на 1,6 километра. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня в 08:00 мск включились двигатели "Прогресса МС-34", проработали 495,7 секунды, выдав импульс величиной 0,91 м/с», - отмечается в сообщении.

Средняя высота орбиты МКС увеличилась до 419,03 км над поверхностью Земли.

«Роскосмос» уточнил, что коррекцию провели с целью создания баллистических условий для прибытия «Союза МС-29» и посадки «Союза МС-28».

Между тем в российском модуле МКС обнаружили два источника утечки воздуха, ситуация не угрожает безопасности экипажа и бортовым системам, пишет 360.ru.

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Фото: roscosmos.ru
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