В Чебоксарах частично перекрыли движение из-за ракетной атаки
Чебоксары подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев на платформе «Макс».
Число пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры уточняется.
По данным министерства транспорта региона, в целях обеспечения безопасности жителей в Чебоксарах временно перекрыли движение по проспекту И. Яковлева.
«Автобусные и троллейбусные маршруты изменены и направлены через улицу Гагарина. О возобновлении движения... по прежним маршрутам будет сообщено дополнительно», - отметили в ведомстве.
Ранее село Лаптевка Белгородской области подверглось ракетному удару ВСУ, пострадала мирная жительница, пишет 360.ru.
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