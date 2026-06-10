В Чебоксарах частично перекрыли движение из-за ракетной атаки

Чебоксары подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев на платформе «Макс».

Число пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры уточняется.

По данным министерства транспорта региона, в целях обеспечения безопасности жителей в Чебоксарах временно перекрыли движение по проспекту И. Яковлева.

«Автобусные и троллейбусные маршруты изменены и направлены через улицу Гагарина. О возобновлении движения... по прежним маршрутам будет сообщено дополнительно», - отметили в ведомстве.

Ранее село Лаптевка Белгородской области подверглось ракетному удару ВСУ, пострадала мирная жительница, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:РакетыЧувашия

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