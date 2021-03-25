СМИ: К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику и ОМОН

Спецтехнику и дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов стянули к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости в Минске, сообщает РИА Новости.

По данным корреспондентов агентства, на улице Саперов стоят автомобили, предназначенные для перевозки личного состава. Здесь же находится спецтранспорт для разгона демонстраций, например, грузовики с водометами.

Отмечается, что движение транспорта в районе дворца не перекрывали.

Кроме того, спецтехника есть рядом с площадью Государственного флага, по периметру которой размещены силовики с автоматами.

Ранее белорусская оппозиция заявила, что планирует провести 25 марта массовые акции протеста в белорусских городах, сообщает «Свободная пресса». Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, в свою очередь, доложил президенту республики Александру Лукашенко, что его ведомство располагает информацией о планах по дестабилизации ситуации в стране в период 25-27 марта.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

