СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцин от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По информации издания, в конце 2021 года компания закрыла единственный завод по производству вакцины. Отмечается, что сейчас Johnson & Johnson сосредоточена на производстве экспериментального препарата от коронавируса, который может быть более прибыльным.

По данным источников, приостановка является временной, и завод в Лейдене снова начнет выпускать вакцину от COVID-19. Вопрос по выполнению полного объема поставок во время перерыва в работе завода пока остается открытым.

Один из источников издания отметил, что из-за приостановки производства объемы поставок могут сократиться на несколько сотен млн доз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВакцина
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