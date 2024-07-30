СМИ: Израилю не удалось ликвидировать командира «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила удар по Бейруту, пытаясь ликвидировать командира шиитских формирований Фуада Шукера, однако им не удалось сделать это. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в «Хезболле».

30 июля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о «точечном ударе» по Бейруту, нацеленном на командира шиитского движения «Хезболла», который якобы отвечал за ракетный удар по деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.