СМИ: Израилю не удалось ликвидировать командира «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила удар по Бейруту, пытаясь ликвидировать командира шиитских формирований Фуада Шукера, однако им не удалось сделать это. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в «Хезболле».

30 июля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о «точечном ударе» по Бейруту, нацеленном на командира шиитского движения «Хезболла», который якобы отвечал за ракетный удар по деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара аваиудара по объектам «Хезболлы» в Бейруте

В результате атаки 27 июля погибли 12 человек, включая детей. Израиль обвинил «Хезболлу» в нападении, но движение это отрицает. Ливан осудил атаку на гражданских и призвал к прекращению огня.

После атаки по Голанским высотам 27 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа это нападение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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