ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара аваиудара по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Израильские военные самолеты выпустили четыре ракеты по целям в южных пригородах Бейрута. Согласно информации телеканала al Mayadeen, в результате удара был разрушен жилой дом, в котором пострадало десять человек.

Целью атаки был командир движения «Хезболла» Фуад Шукар, известный также под именем «Хадж Мохсен». Армия обороны Израиля утверждает, что он несет ответственность за нападение на детей в Мадждал-Шамсе и за убийства многих израильских граждан, передает «Радиоточка НСН».

