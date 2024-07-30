ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара аваиудара по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 июля провела атаку на объекты ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Очевидцы опубликовали видео, из которых следует, что несколько жилых зданий рухнули, а соседние постройки получили серьезные повреждения. Взрывная волна также повредила десятки автомобилей. Помимо этого, на кадрах видно, как множество людей в спешке покидают зону удара.

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Израильские военные самолеты выпустили четыре ракеты по целям в южных пригородах Бейрута. Согласно информации телеканала al Mayadeen, в результате удара был разрушен жилой дом, в котором пострадало десять человек.

Целью атаки был командир движения «Хезболла» Фуад Шукар, известный также под именем «Хадж Мохсен». Армия обороны Израиля утверждает, что он несет ответственность за нападение на детей в Мадждал-Шамсе и за убийства многих израильских граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Бейрут ЛиванИзраиль

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