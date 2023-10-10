СМИ: Израильские военные скапливают танки и другую бронетехнику у сектора Газа

Один из журналистов телеканала заметил в нескольких километрах от границы две колонны бронетехники, в которой были не менее 40 танков. Там также есть бронетранспортеры, бронированные бульдозеры. Также армия готовит позиции для артиллерии.

По признанию британского корреспондента, за 20 лет освещения конфликтов на Ближнем Востоке он никогда не видел такое скопление израильской тяжелой техники в одном месте,

Накануне израильский политолог Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что ЦАХАЛ не будет использовать в секторе Газа. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

