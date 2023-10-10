СМИ: Израильские военные скапливают танки и другую бронетехнику у сектора Газа
Израильская армия стягивает военную технику к границам сектора Газа, сообщает британский телеканал Sky News.
Один из журналистов телеканала заметил в нескольких километрах от границы две колонны бронетехники, в которой были не менее 40 танков. Там также есть бронетранспортеры, бронированные бульдозеры. Также армия готовит позиции для артиллерии.
По признанию британского корреспондента, за 20 лет освещения конфликтов на Ближнем Востоке он никогда не видел такое скопление израильской тяжелой техники в одном месте,
Накануне израильский политолог Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что ЦАХАЛ не будет использовать в секторе Газа. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС призвал жителей Ашкелона покинуть свои дома
- Нарколог Шуров назвал самые «пьющие» профессии
- Путин впервые прокомментировал обострение в Израиле
- Путин заявил о снижении объема торговли между Россией и Ираком
- Актер Михаил Голубович умер в ЛНР
- Костомаров заявил, что попробует выйти на лед на коньках
- МИД РФ прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины
- СМИ: Израильские военные скапливают танки и другую бронетехнику у сектора Газа
- Экс-замминистра обороны Украины обвинили в растрате
- ВС РФ досрочно получат очередной дивизион ЗРК «Бук-М3»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru