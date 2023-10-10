NBC: США рассматривают возможность связать помощь Украине и Израилю

Выступающие за поддержку Киеву законодатели считают, что такой подход позволит преодолеть сопротивление противников помощи Украине среди республиканцев в конгрессе, пишет Ura.ru. По данным телеканала, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке запрос о выделении военной помощи Израилю, вероятно, будет одобрен и не вызовет серьезных споров.

Как сообщил источник в администрации США, Белый дом оценивает целесообразность увязки помощи Украине и Израилю. Финальное решение по этому вопросу должен будет принять конгресс.

Между тем издание Breitbart сообщило, что Вашингтон истощал свои военные арсеналы, которые базировались в Израиле, ради поддержки Украины. Так, в январе американская сторона использовала свои запасы, предназначавшиеся для Ближнего Востока и Израиля, чтобы удовлетворить потребность украинских войск в артиллерийских снарядах, отмечает телеканал «360».

