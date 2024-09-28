Израильские бомбардировки привели к пожару на заправке у аэропорта Бейрута

Пожар на заправочной станции, расположенной рядом с международным аэропортом Бейрута, возник в результате авиаудара, нанесенного израильской армией. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По данным канала, бомбардировки Израиля продолжаются уже четыре часа и затрагивают густонаселенные районы южных пригородов Бейрута. В результате этих действий возникли значительные разрушения.