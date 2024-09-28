Израильские бомбардировки привели к пожару на заправке у аэропорта Бейрута
Пожар на заправочной станции, расположенной рядом с международным аэропортом Бейрута, возник в результате авиаудара, нанесенного израильской армией. Об этом сообщает Al Mayadeen.
По данным канала, бомбардировки Израиля продолжаются уже четыре часа и затрагивают густонаселенные районы южных пригородов Бейрута. В результате этих действий возникли значительные разрушения.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по южным пригородам Бейрута, убив шесть человек и ранив десятки. Израильские военные предупредили о новых ударах по объектам «Хезболлы» и призвали местных жителей эвакуироваться.
Позднее Израиль также сообщал о ликвидации командира ракетного подразделения Мухаммеда Али Исмаила, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru