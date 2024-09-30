СМИ: Израильская армия начала массированный обстрел южного Ливана

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что ливанские войска начали отступление с позиций на южной границе. В результате этого отступления они переместились на расстояние не менее 5 километров к северу от границы с Израилем.

С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные авиаудары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана, включая прицельные удары по Бейруту, которые привели к ликвидации высокопоставленных командиров организации. Эксперты отмечают, что подобная интенсивность действий не наблюдалась со времен Второй Ливанской войны 2006 года, передает «Радиоточка НСН».