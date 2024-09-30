СМИ: Израильская армия начала массированный обстрел южного Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) инициировала интенсивный обстрел южного Ливана с использованием танков, сообщает ливанский MTV.

По данным телеканала, одной из первых целей израильского вторжения может стать создание 20-километровой буферной зоны на территории Ливана.

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Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что ливанские войска начали отступление с позиций на южной границе. В результате этого отступления они переместились на расстояние не менее 5 километров к северу от границы с Израилем.

С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные авиаудары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана, включая прицельные удары по Бейруту, которые привели к ликвидации высокопоставленных командиров организации. Эксперты отмечают, что подобная интенсивность действий не наблюдалась со времен Второй Ливанской войны 2006 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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