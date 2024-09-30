СМИ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение нескольких часов

Израиль уведомил США о планах начать наземную операцию в Ливане в ближайшие часы. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные американского чиновгника.

Ожидается, что операция будет ограниченной по масштабу, но ее начало может произойти в течение ближайшего времени.