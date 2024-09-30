СМИ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение нескольких часов
Израиль уведомил США о планах начать наземную операцию в Ливане в ближайшие часы. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные американского чиновгника.
Ожидается, что операция будет ограниченной по масштабу, но ее начало может произойти в течение ближайшего времени.
С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные авиаудары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана, включая прицельные удары по Бейруту, которые привели к ликвидации высокопоставленных командиров организации.
Согласно данным израильских военных, уже атакованы тысячи целей на территории Ливана. Эксперты отмечают, что подобная интенсивность действий не наблюдалась со времен Второй Ливанской войны 2006 года, передает «Радиоточка НСН».
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